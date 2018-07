Cel putin 15 civili au fost ucisi marti in lovituri aeriene care au vizat sudul Siriei, sector sensibil unde regimul lui Bashar Al-Assad si aliatul sau rus sunt angajati impotriva insurgentilor, a relatat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.



Regimul a deschis duminica un nou front in provincia Quneitra, limitrofa liniei de demarcatie de pe Platoul Golan, in mare parte ocupat si anexat de catre Israel, dupa ce a preluat controlul aproape in intregime al provinciei vecine Deraa.



Cel putin 14 civili, ''inclusiv doua femei si cinci copii'',…