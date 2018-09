Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major interarme al Frantei, generalul Francois Lecointre, a declarat joi ca fortele aeriene franceze sunt gata sa lanseze lovituri asupra unor tinte din Siria daca vor fi folosite arme chimice in asteptata ofensiva a guvernului de la Damasc pentru preluarea controlului asupra provinciei…

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters. OSDO afirma ca au avut loc 45 de lovituri aeriene,…

- Dupa o pauza de 22 de zile, aeronavele militare ruse au reluat atacurile aeriene impotriva ultimei provincii rebele din Siria – Idlib, a anunțat Centrul Sirian de Monitorizare pentru respectarea drepturilor omului, potrivit Reuters. Rusia il sprijina pe președintele Siriei, Bashar al Assad, ai carui…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad si pe aliatii sai din Iran si Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…

- Grupari de insurgenti sirieni au inceput crearea unei "armate nationale" cu ajutorul Turciei, ceea ce ar putea constitui un obstacol in calea planurilor presedintelui sirian Bashar al-Assad de a recastiga controlul asupra nord-vestului tarii, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in cazul in care…