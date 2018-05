Stiri pe aceeasi tema

- Experti internationali si-au inceput duminica, in Siria, ancheta cu privire la presupusul atac chimic care a antrenat atacuri occidentale de o amploare fara precedent contra regimului lui Bashar al-Assad si au condus la o intensificare puternica a relatiilor diplomatice, relateaza AFP.Presedintele…

- Vladimir Putin a transmis un avertisment duminica referitor la ce se va intampla in cazul unui nou atac impotriva Siriei. Putin a subliniat intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau iranian Hassan Rohani ca “daca astfel de actiuni, efectuate prin incalcarea Cartei Natiunilor…

- Occidentul avertizeaza cu noi acțiuni impotriva Siriei daca vor exista dovezi ca unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat loviturilor de precizie, iar regimul de la Damasc va continua atacurile chimice, dupa ce noaptea trecuta Statele Unite, Franta si Marea Britanie au lansat peste 100 rachete…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- SUA, M.Britanie si Franta au lansat un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a pedepsi regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic de la Douma, informeaza presa internationala.

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…