Stiri pe aceeasi tema

- SUA și principalii sai aliați, Marea Britanie și Franța, au la dispoziție distrugatoare, submarine și avioane de pe care pot lansa rachete asupra bazelor regimului de la Damasc. Dar care este cea mai probabila varianta de asalt?

- Fortele armate siriene si aliatii lor au intrat in alerta totala in intreaga tara si au evacuat posturi militare in perspectiva unor posibile raiduri internationale, au declarat marti un ONG de monitorizare si activisti, citati de agentia dpa. Armata siriana este "in alerta totala in toate aeroporturile…

- Sute de rebeli si rudele acestora care au fost evacuati din fieful lor din enclava Ghouta Orientala, in baza unui acord cu regimul sirian, au ajuns vineri in provincia Idleb (nord-vest), a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Peste 400 de combatanti…

- Armata siriana a reusit sa patrunda miercuri seara intr-un oras cheie din enclava asediata Ghouta de Est, supusa la intense bombardamente, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Fortele regimului au atacat Hammuriyeh si au reusit sa preia controlul partial" asupra…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din Ghouta au ucis…

- Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele regimului de la Damasc incearca sa castige teren in zona de suburbii si ferme pe care inca o mai controleaza rebelii, in apropierea capitalei.Armistitiul de…

- Cel putin 18 civili, printre care o femeie, au fost ucisi luni in bombardamentele aviatiei regimului sirian in Ghouta de Est, enclava aflata sub controlul rebelilor, la est de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atacurile intervin la o zi dupa o intarire…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP, citeaza agerpres.ro. …