Siria, atac chimic. SUA, precizări în conflict Seful Pentagonului a dezmintit afirmatiile difuzate anterior de presa rusa potrivit careia SUA ar putea incuraja un atac chimic pentru a acuza Rusia si regimul sirian si pentru a-l utiliza ca pretext cu scopul de a lansa lovituri aeriene. 'Nu avem absolut niciun indiciu din partea serviciilor de informatii care sa arate ca opozitia ar avea capacitatea de a comite un atac chimic', le-a spus Mattis ziaristilor care il insotesc in cadrul vizitei sale in India. El a denuntat 'insinuarile' care vizeaza 'atribuirea catre opozitie a oricarei utilizari viitoare a armelor chimice'. Jim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

