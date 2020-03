Stiri pe aceeasi tema

- Acordul anuntat de Rusia si Turcia privind incetarea focului in nord-vestul Siriei a intrat in vigoare vineri, in vederea incetarii luptelor intense care au provocat o catastrofa umanitara in zona, transmite AFP. ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO) a constatat un calm ''relativ''…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au convenit astazi, la Moscova, asupra incetarii focului in regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei. Incetarea focului va intra in...

- „In aceasta seara, incepand de la miezul noptii, va intra in vigoare incetarea focului”, a declarat președintele turc Recep Tayyp Erdogan, avertizand ca Ankara „isi rezerva dreptul de a replica cu toate fortele sale si pretutindeni la un atac al regimului de la Damasc”. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Recep Tayyip Erdogan se afla la Moscova joi, unde discuta cu Vladimir Putin in vederea gasirii unei solutii care sa calmeze tensiunile in Siria, unde amenintarea unui conflict direct intre Rusia si Turcia nu este complet indepartata, relteaza AFP.Aceasta intalnire intervine in contextul in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan efectueaza joi o vizita in Rusia, pentru a discuta cu Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara poarta o ofenisva impotriva regimului lui Bashar al-Assad, sustinut de Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va duce joi in Rusia pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara este angajata intr-o ofensiva impotriva regimului de la Damasc, care este sustinut de Rusia, transmit AFP si Reuters…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Rusiei sa inceteze sa sustina „atrocitatile” comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba, dupa cum informeaza AFP, preluata de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Trump…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…