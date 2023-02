Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de luptatori suspectati ca apartinand gruparii Stat Islamic (SI) au evadat dintr-o inchisoare siriana in timpul unei revolte produse in urma cutremurului care a zguduit luni regiunea, informeaza marti AFP.

- Detinutii s-au rasculat luni intr-o inchisoare din nord-vestul Siriei, in urma unui cutremur mortal, cel putin 20 de detinuti au evadat din inchisoarea in care se afla in majoritate membri ai gruparii Stat Islamic, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul unitatii, scrie news.ro. Fii la curent…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au anuntat prima decizie intr un dosar de trafic de droguri Zilele trecute, in prima instanta, tribunalul a decis condamnarea unuia dintre inculpati M.S. , pentru infractiunea de trafic de droguri de risc si de mare risc la pedeapsa de cinci ani de inchisoare.…

- Șeful unei grupari mafiote, care fusese condamnat la peste 200 de ani de inchisoare pentru rapire si omucidere, a evadat in urma atacului asupra inchisorii din Mexic in care au fost ucise 19 persoane.

- Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anuntat miercuri ca liderul gruparii Stat Islamic (SI), a carui moarte a fost anuntata mai devreme in cursul zilei de un purtator de cuvant al gruparii jihadiste, a fost ucis de rebeli din sudul Siriei, informeaza AFP. „Aceasta operatiune…

- Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anuntat miercuri ca liderul gruparii Stat Islamic (SI), a carui moarte a fost anuntata mai devreme in cursul zilei de un purtator de cuvant al gruparii jihadiste, a fost ucis de rebeli din sudul Siriei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anuntat miercuri ca liderul gruparii Stat Islamic (SI), a carui moarte a fost anuntata mai devreme in cursul zilei de un purtator de cuvant al gruparii jihadiste, a fost ucis de rebeli din sudul Siriei. Americanii avertizeaza ca gruparea…

- La Londra are loc o audiere pentru a se decide daca o femeie, care s-a alaturat militantilor gruparii jihadiste Stat Islamic (ISIS) din Siria, ar trebui sa fie deposedata de cetatenia britanica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…