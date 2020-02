Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a inasprit miercuri si mai mult tonul impotriva Siriei, amenintand ca armata turca va ataca - inclusiv aerian - forte guvernamentale siriene, oriunde s-ar afla, in cazul in care este ucis din nou vreun militar turc in provincia siriana Idleb, relateaza Reuters,…

- rtileria si aviatia turce au bombardat luni pozitii ale regimului sirian, in nord-vestul Siriei, omorand cel putin sase militari, ca riposta la tiruri soldate cu patru morti de partea turca, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca intre 30 si 35 de militari ai regimului…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat ieri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- Turcia a anuntat duminica ca nu se va retrage din posturile sale de observatie din regiunea Idleb din nord-vestul Siriei, unde fortele regimului de la Damasc, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele incepand cu 16 decembrie, transmite AFP. Armata turca a creat 12 posturi de observatie…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat joi Moscova, Damascul si Teheranul sa inceteze sa ucida civili in provincia Idleb, in nord-vestul Siriei, unde forte ruse, siriene si iraniene si-au intensificat bombardamentele de la jumatatea lui decembrie, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat marti Turcia de faptul ca lucreaza ”uneori cu intermediari ai Statului Islamic (SI)” si de faptul ca lupta impotriva kurzilor, aliati in Siria ai coalitiei internationale conduse de catre Statele Unite, intr-o conferinta de presa comuna cu Donald Trump,…