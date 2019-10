Turcia se afla in discutii cu Rusia in ce priveste predarea a 18 presupusi membri ai armatei siriene capturati de fortele turce, a declarat joi ministrul apararii, Hulusi Akar, potrivit AFP si Reuters.



'Purtam discutii cu Rusia in problema transferului acestor 18 persoane care sunt, dupa toate probabilitatile, membri ai armatei regimului (sirian)', afirma Hulusi Akar, in comunicatul emis de Ministerul Apararii.



Turcia a anuntat marti capturarea in apropiere de Ras al Ain, in nordul Siriei, a 18 persoane care s-au declarat soldati ai regimului lui Bashar al-Assad.

