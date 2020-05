Siria acuză Israelul că a atacat o bază militară din Alep ​Armata siriana anunta ca a reusit sa blocheze un atac cu rachete cu rachete israeliene asupra unui centru de cercetare și a unei baze militare din provincia Alep, în cel de al doilea atac venit dinspre Israel în mai putin de o saptamâna, transmite televiziune de stat din Siria, citata de Reuters.



Armata siriana a mai declarat rachetele israelienie au lovit câteva baraci militare din al Safirah, o zona rurala din estul Alepului. Televiziunea de stat sustine ca de fapt tina era un centru de cercetare din zona. Mai mult, serviciile de informatii siriene spun ca atacurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

