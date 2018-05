Siria a recunoscut independenţa Abhaziei şi Osetiei de Sud; Georgia anunţă că va rupe relaţiile diplomatice cu Damascul Siria a anuntat luni recunoasterea independentei regiunilor separatiste georgiene Abhazia si Osetia de Sud, recunoscute deja de Rusia in 2008, dupa conflictul de cinci zile cu Tbilisi, declarand ca va stabili relatii diplomatice la nivel de ambasade cu acestea. In replica, Georgia a anuntat ca va rupe relatiile diplomatice cu Siria, informeaza EFE. Agentia de presa oficiala siriana Sana, care a facut public anuntul Damascului, a explicat ca acesta este un raspuns la ajutorul acordat de Abhazia si Osetia de Sud in sprijinul pozitiei autoritatilor siriene impotriva 'inamicului terorist'.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

