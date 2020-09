Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare rus de tip Suhoi Su-27 a fost trimis, miercuri, sa intercepteze doua aeronave militare americane, in spatiul aerian international, deasupra Marii Negre, informeaza agentia de presa Tass. Un avion american de recunoastere de tip RC-135 si o aeronava de patrulare americana R-8A Poseidon…

- "Exista in prezent sute de vaccinuri (impotriva COVID-19) in proces de testare si trebuie sa indeplineasca toate normele si reglementarile prevazute pentru a fi aplicate in siguranta", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, la o conferinta de presa. Oficialul OMS a declarat…

- Cinci luptatori pro-Iran si-au pierdut viata in lovituri israeliene la sud de Damasc, a raportat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informand ca s-au inregistrat si 11 raniti, dintre care sapte soldati sirieni, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Hezbollahul libanez a anuntat…

- Cinci luptatori pro-Iran si-au pierdut viata in lovituri israeliene la sud de Damasc, a raportat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informand ca s-au inregistrat si 11 raniti, dintre care sapte soldati sirieni, noteaza AFP. Hezbollahul libanez a anuntat marti seara moartea unuia…

- Conflictul dintre fortele regimului sirian si luptatorii organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) s-a soldat cu aproape cincizeci de morti, in ultimele 48 de ore, in regiunea desertica din centrul Siriei, informeaza AFP, citata de Agerpres.In provincia Homs din centrul tarii, luptele si atacurile aeriene…

- Conflictul dintre fortele regimului sirian si luptatorii organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) s-a soldat cu aproape cincizeci de morti in ultimele 48 de ore in regiunea desertica din centrul Siriei, informeaza AFP. In provincia Homs din centrul tarii, luptele si atacurile aeriene ale aviatiei ruse,…

- ANM a emis doua alerte meteo cod galben de canicula pentru Capitala si 22 de judete din Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei, sudul și centrul Moldovei și cod galben de de instabilitate atmosferica accentuata pentru vestul, centrul, nordul țarii și in zona de munte.

- Compania Tarom anunta ca din luna iulie introduce curse din centrul si vestul tarii catre Litoral, astfel din aceste zone se va putea ajunge la mare in mai putin de o ora. "Compania Nationala de Transport Aerian - TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina…