- Presedintele sirian Bashar al-Assad a renuntat la prestigioasa distinctie franceza Legiunea de Onoare, predand medalia Ambasadei Romaniei la Damasc pentru a fi inapoiata Frantei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Assad a fost decorat cu Legiunea de onoare in grad de Mare Cruce in 2001, de catre presedintele francez Jacques Chirac, la putin timp dupa ce liderul srrian a preluat puterea. Biroul presedintelui francez Emmanuel Macron a anuntat luni ca este in curs "o procedura disciplinara pentru retragerea legiunii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca l-a convins pe omologul sau american, Donald Trump, sa mentina forte SUA in Siria, reiterand ca rolul Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Imaginile din satelit scot la iveala distrugerile pe care atacul cu rachete al SUA, Marii Britanii si Frantei le-au facut in Siria, chiar daca regimul de la Damasc a sustinut ca acestea sunt minime, scrie Gandul.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, ca atacul cu rachete al SUA, Angliei si Frantei asupra Siriei a fost o reactie necesara pentru a avertiza regimul de la Damasc si pe aliatii acestuia, Rusia si Iran."Privesc cu ingrijorare deteriorarea mediului de securitate din…

- Traian Basescu și Bashar Al-Assad, alaturi de soții, cu ocazia vizitei in Romania, din 2010, a președintelui Siriei (foto: Ovidiu Micsik/Mediafax) Ce face Romania cu reprezentantele ei diplomatice deschise in state cu care, practic, nu mai exista niciun fel de contacte? Ramasite ale gandirii de politica…