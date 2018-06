Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a bombardat sambata seara zone controlate de rebeli in sudul Siriei, pentru prima oara de cand ea a acceptat, in urma cu aproape un an, un armistitiu in aceasta parte a tarii, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de presa straina.

- Fortele regimului sirian au castigat teren sambata in fata rebelillor in provincia Deraa, in sudul tarii, dupa mai multe zile de bombardamente intensive, a indicat o organizatie nonguvernamentala citata de AFP. "Trupele regimului au avansat in regiune cucerind satele Al-Boustane si al-Choumariya", a…

- Operatiunile de evacuare a jihadistilor si familiilor acestora din bastionul gruparii Stat Islamic (SI) situat in sudul Damascului s-au incheiat luni, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. "Circa 1.600 de combatanti ai SI si civili…

- Loviturile de miercuri seara in apropiere de Damasc – lovituri atribuite Israelului – au omorat 15 combatanți pro-Assad straini, printre care și 8 iranieni, arata un nou bilanț furnizat de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Bombele au vizat, marți seara, un depozit de arme al Gardienilor…

- Cel putin 23 de civili, intre care 10 copii, au fost ucisi marti in raiduri impotriva unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in nord-estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, transmite Agerpres. Raidurile au vizat satul…

- Opt civili au fost ucisi, sambata, intr-un raid aerian asupra orasului Douma, ultima enclava aflata sub controlul insurgentilor in Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.Regimul sirian a reluat o ofensiva pentru a stopa insurgentii la Douma.…