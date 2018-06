Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in sud-vestul Siriei dupa ce fortele regimului de la Damasc au lansat o ofensiva pentru a recuceri zona din apropierea frontierei cu Iordania si Platoului Golan, ocupat de Israel, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au discutat joi, la Moscova, despre acordul nuclear cu Iranul si progresele inregistrate in Peninsula Coreeana, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters, informeaza Agerpres.Guterres a afirmat…

- Rusia a facut apel miercuri la comunitatea internationala sa se implice in reconstructia Siriei, estimand ca succesele militare ale regimului permit restabilirea tarii afectate de razboi intr-un stat "unificat si indivizibil", informeaza AFP. "Pentru a obtine reconstruirea regiunilor care…

- Un tren de marfa si unul de pasageri s-au ciocnit luni seara, in sudul Germaniei, potrivit operatorului de transport Deutsche Bahn. Cel putin doua persoane au murit si in jur de 14 au fost ranite in urma coliziunii, relateaza Deutsche Welle.

- Yuval Steinitz, ministrul israelian al Energiei, a declarat, luni, ca Israelul il va ”lichida” pe presedintele Siriei, Bashar al-Assad, daca acesta va permite Iranului sa isi extinda operatiunile din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Armata siriana a anuntat sambata recucerirea completa a enclavei rebele Ghouta de est de langa Damasc, informeaza SANA, agentia oficiala de presa a Siriei, preluata de AFP. O stire similara a fost difuzata joi, din surse militare ruse, de agentii de presa din Rusia, citate de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Eurocontrol, organizatia europeana pentru securitate in navigatia aeriana, a emis marti o "alerta rapida" destinata companiilor, pentru estul Mediteranei, din cauza unor posibile atacuri cu racheta asupra Siriei in urmatoarele 72 de ore, transmit EFE si Reuters.

- Aproximativ 700.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in acest an din cauza luptelor in diverse zone ale Siriei, a anuntat marti coordonatorul umanitar regional al ONU, Panos Moumtzis, transmite Reuters. ''Sunt profund ingrijorat de stramutarea masiva continua a aproape…