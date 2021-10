Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 membri ai personalului militar sirian au fost ucisi intr-un atac cu bomba plasata la marginea drumului, in timp ce autobuzul lor traversa un pod in centrul Damascului miercuri dimineata devreme, in ceea ce oficialii au spus ca a fost o explozie "terorista", a anuntat televiziunea de…

- Mai multi civili au murit duminica, dupa ce o bomba a explodat la intrarea unei moschei din Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al talibanilor, potrivit AP. Bomba a explodat la moscheea Eidgah, unde se desfasura o ceremonie in memoria mamei purtatorului de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid.…

- Mai multi civili au murit, duminica, dupa ce o bomba a explodat la intrarea unei moschei din Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al talibanilor, potrivit AP. Bomba a explodat la moscheea Eidgah, unde se desfasura o ceremonie in memoria mamei purtatorului de cuvant al talibanilor, Zabihullah…

- Ieri, 15 septembrie 2021, a avut loc sedința Guvernului. Printre proiectele de hotarare adoptate s-au regasit și cele prin care se va stabili uniforma personalului militar din Jandarmerie, Poliție și structurile centrale din cadrul MAI. Despre aceste cheltuieli stupide ale Guvernului nu sufla niciun…

- O purtatoare de cuvant a serviciului guvernamental pentru situatii de urgenta si un voluntar care ajuta armata ucraineana au murit miercuri in explozia unei bombe artizanale in centrul Ucrainei, au transmis autoritatile, potrivit AFP. Incidentul s-a produs in cursul diminetii pe o artera centrala…

- Marina americana a anuntat sambata decesul a cinci membri ai echipajului unui elicopter militar dati disparuti dupa ce aparatul de zbor s-a prabușit marti in Oceanul Pacific, in largul Californiei, scrie digi24.ro.

- Marina americana a anuntat sambata decesul a cinci membri ai echipajului unui elicopter militar dati disparuti dupa ce aparatul de zbor s-a prabusit marti in Oceanul Pacific, in largul Californiei.

- Atacul defensiv cu drona de duminica a Statelor Unite, asupra unui autoturism in care se aflau atacatori ai gruparii teroriste ISIS-K care vizau aeroportul din Kabul s-a soldat cu victime civile. Noua membri ai aceeași familii, inclusiv șase copii, au fost uciși in urma exploziei, susține o ruda a familiei…