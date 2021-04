Siri îşi schimbă vocea Vocea feminina a asistentilor digitali este, de la o vreme incoace, subiect de dezbateri pe platformele sociale si nu numai. Anumiti utilizatori sunt deranjati de faptul ca nu au de ales, trebuind sa se multumeasca cu o voce feminina. Atenta la subiecte de acest gen, Apple a decis sa aduca modificari si sa le prezinte utilizatorilor doua optiuni legate de vocea lui Siri. Astfel, Apple va renunta la vocea actuala a asistentului sau digital. In schimb, vor exista doua voci noi, una feminina si una masculina. Mai mult, vocea feminina nu va mai fi setata in mod implicit. Utilizatorul va putea alege,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

