Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist dinamovist Adrian Ropotan s-a inscris in Programul Doar Dinamo Bucuresti al Peluzei Catalin Hildan, de sustinere a gruparii alb-rosii, potrivit news.ro."Poate ca cei tineri nu-si mai amintesc de mine in tricoul lui Dinamo. Este Clubul care m-a crescut si mi-a dat un viitor. Am vazut…

- Un numar de 2.888 de candidați s-au inscris la examenul de titularizare, la nivelul Capitalei. Testarea urmeaza sa aiba loc miercuri și va fi organizata in șase centre, conform Inspectoratului Scolar al...

- Ianis Hagi a avut parte de o seara frumoasa in timpul amicalului disputat intre Glasgow Rangers si Olympique Lyon. Fotbalistul constantean l-a invins de doua ori in 5 minute pe Ciprian Tatarusanu si a adus astfel victoria echipei sale, care s-a impus cu 2-0.Ianis a fost laudat de intreaga presa scotiana,…

- Fostul comisar Traian Berbeceanu s-a inscris in PNL Hunedoara. Anunțul a fost facut de președintele organizației locale din Deva, Nicolae Florin Oancea, cel care a postat și o serie de fotografii. ”Am avut deosebita placere și onoare sa primesc astazi in echipa PNL Deva doi oameni deosebiți, doi prieteni:…

- Medicul Madalina Munteanu, care la sfarșitup lunii mai și-a dat demisia din USR, invocand acuzații grave la adresa liderilor formațiunii, s-a inscris in PSD, organizația municipala. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa organizate la pranz, in parcul din spatele Palatului Comunal.La…

- Starul argentinian Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, se afla la cel de-al 12-lea sezon consecutiv in care reuneste sa inscrie cel putin 20 de goluri in prima liga a campionatului de fotbal al Spaniei, scrie cotidianul El Mundo Deportivo.Decarul gruparii "blaugrana" a marcat sambata ultimul…

- Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu s-a inscris in PPUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, dupa ce a a demisionat din Forța Național, partid in care intrase dupa ce a plecat din ALDE. Meleșcanu a mai fost membru PDSR și PNL.

- O mie de alegatori romani din afara tarii s-au inregistrat deja pe portalul www.votstrainatate.ro pentru a-si exercita dreptul constitutional la alegerile parlamentare din acest an. Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat marti ca, la data de 25 mai, a fost atinsa "borna" de 1.000 de inregistrari…