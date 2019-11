Siretul Dolhasca, lider solitar

Stiri pe aceeasi tema

- Siretul Dolhasca conduce autoritar Liga a IV-a suceveana. Formatia antrenata de fostul fundas al Rapidului Suceava, Constantin Ferariu, merge snur in actualul sezon, avand in acest moment prima sansa la titlu. Formatia din Dolhasca este singura neinvinsa dupa disputarea a 12 etape, avand un avans ...

- Formatia AC Milan a invins, joi, a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa SPAL, in etapa a X-a a campionatului Italiei potrivit news.roUnicul gol al meciului a fost marcat de Suso, in minutul 63. In clasament, AC Milan este pe locul 10, cu 13 puncte, iar SPAL este pe…

- Borussia Moenchengladbach este lider solitar in campionatul de fotbal al Germaniei, dupa victoria cu 4-2 obtinuta pe teren propriu in fata formatiei Eintracht Frankfurt, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 9-a din Bundesliga.

- Siretul Dolhasca a ramas lider in Liga a IV-a și dupa etapa a XI-a, liderul valorificandu-și avantajul terenului propriu in duelul cu modesta Concordia Gramești. In derbiul orașului Suceava, Juniorul a caștigat la scor partida cu LPS, scor 7-1. Și ocupanta ultimului loc pe podium, FC Pojorata, a ...

- Siretul Dolhasca continua sa impresioneze in acest sezon al Ligii a IV-a. Formația pregatita de Constantin Ferariu a izbutit ieri sa se impuna cu 2-0 pe terenul gruparii Somuzul Preutesti, ramanand neinvinsa dupa disputarea a 10 etape. Gruparea din Dolhasca este urmata, la distanța, in clasament, ...

- Vlad Costan, Alin Scutariu și Costel Gradinariu au adus victoria cu 3-1 a Siretului Dolhasca in confruntarea cu FC Pojorata, din cadrul etapei a VII-a a Ligii IV-a. In urma acestui rezultat, formația antrenata de Constantin Ferariu, invincibila in acest sezon, iși pastreaza fotoliul de lider. Pe ...

- Siretul Dolhasca a continuat parcursul fara greșeala și dupa runda a VII-a a Ligii a IV-a, Vlad Costan, Alin Scutariu și Costel Gradinariu au fost cei care au marcat in victoria cu FC Pojorata. In urma acestui rezultat, formația antrenata de Constantin Ferariu, invincibila in acest sezon, iși pastreaza…

- Naomi Osaka este noul lider WTA, in clasamentul dat publicitații luni. Tenismena din Japonia a depașit-o pe australianca Ashleigh Barty, in urma parcursului de la Rogers Cup (Toronto, Canada), și revine pe prima poziție.Citește și: Avocata Ingrid Mocanu a EXPLODAT la adresa Baroului București,…