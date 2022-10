Sirenele de raid aerian rasuna pe intreg teritoriul Ucrainei. Sambata dimineața au fost activate alerte de raid aerian in fiecare regiune a Ucrainei, cu excepția Crimeei ocupate de Rusia, relateaza Ukrainska Pravda. Alertele de raid aerian semnaleaza amenințarea unor atacuri cu rachete. Orașul Zaporojie a fost lovit in cursul nopții de vineri spre sambata, a […] The post Sirenele suna in toata Ucraina. Noi bombardamente in Zaporojie și regiunea Kiev appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .