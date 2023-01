Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse inainteaza limitat in apropierea orasului Bahmut din provincia ucraineana Donetk, dar armata ucraineana are in continuare controlul asupra orasului, potrivit ultimului raport militar al Kievului, citat vineri de agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate, care au fost concepute pentru a transporta focoase nucleare, pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american citat de Reuters. Fii la…

- Primarul Kievului, fostul boxer profesionist Vitali Kliciko, a ripostat duminica la criticile presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care se aratase nemultumit de masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitorii capitalei sa faca fata penelor de curent electric cauzate de atacurile rusilor, relateaza…

- Fortele ruse au distrus infrastructura critica din orasul Herson inainte de a-l parasi, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritatile locale incep sa stabilizeze orasul, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat joi ca nu a gasit niciun indiciu de activitate nucleara nedeclarata in trei locuri din Ucraina pe care le-a inspectat la cererea Kievului ca raspuns la acuzatiile Rusiei ca se lucreaza la o "bomba murdara", informeaza Reuters, citat de…

- Rusia va incetini avansul trupelor ucrainene in sud cu doar doua saptamani daca va arunca in aer barajul hidrocentralei Kahovka, insa o astfel de decizie ar inunda teritoriul ocupat de Moscova si ar afecta un canal de apa vital pentru Crimeea anexata, a declarat seful serviciilor de informatii militare…

- Protestatarii s-au ciocnit sambata cu politia in capitala tunisiana Tunis, pentru a doua noapte, dupa ce un barbat a murit din cauza ranilor suferite in timpul ce era urmarit de politie, in luna august, pe fondul adancirii unei crize economice si politice, transmite Reuters. Fii la curent…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmatiile facute in ajun de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg pot fi o confirmare a faptului ca Alianta Nord-Atlantica lupta de partea Kievului in conflictul care opune Ucraina si Rusia, informeaza Reuters, citat de AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…