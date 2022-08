Stiri pe aceeasi tema

- Israelul și militanții palestinieni au cazut de acord asupra unui armistițiu in Fașia Gaza incepand de duminica seara, care a fost mediat de Cairo, potrivit mai multor surse egiptene de securitate citate de Reuters . Armistițiul ar veni in urma unui weekend de bombardamente efectuate de armata israeliana…

- Guvernul israelian a confirmat, duminica, initierea de contacte, prin intermediari, in sensul unui armistitiu cu organizatia fundamentalista Jihadul Islamic, in timp ce bilantul bombardamentelor efectuate in teritoriul palestinian Fasia Gaza a ajuns la 31

- Palestinienii au tras duminica cu rachete spre Ierusalim, relateaza Reuters. Sirenele de alarma au rasunat in zona Ierusalimului, pentru prima oara de la inceputul escaladarii armate in curs cu gruparea Jihadul Islamic in Fasia Gaza, a anuntat armata israeliana. Reporteri ai AFP la Ierusalim au declarat…

- Grupuri islamiste din Fasia Gaza au lansat, vineri seara, zeci de rachete spre sudul si centrul Israelului, ca reactie la operatiunea militara israeliana impotriva grupului fundamentalist Jihadul Islamic, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene. Fii la curent cu cele mai…

- Doi barbați inarmați palestinieni au fost uciși intr-un conflict in Cisiordania , in timp ce intr-un incident separat a fost atacata o barca de pescuit acuzata de contrabanda cu provizii Hamas. Mii de palestinieni au participat la o procesiune funerara pentru doi barbați inarmați uciși in cursul zilei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit, marti la Palatul Victoria, pe presedintele Palestinei, Mahmoud Abbas, aflat in vizita in Romania. Seful Executivului a subliniat ca Romania este pregatita sa continue eforturile dedicate facilitarii relansarii dialogului direct israeliano-palestinian, sustinand…

- Presedintele Palestinei, Mahmoud Abbas, i-a multumit, marti, presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis pentru fermitatea pozitiei sale in sprijinirea cauzei pacii in Orientul Mijlociu si dreptului poporului palestinian la libertate si independenta. Liderul palestinian a vorbit in conferinta de presa…

