Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele antiaeriene ar fi trebuit sa sune in tot orasul Timisoara pentru a marca 32 de ani de la momentul in care Timisoara a devenit primul oras liber de comunism, insa sirena din Piata Victoriei nu a mai sunat. Mai multi revolutionari adunati in balconul Operei, un simbol al Revolutiei, au strigat…

- Epuizare, stres și suferința sunt cuvinte cu care iși descriu mai multe asistente lupta in prima linie cu COVID-19, de mai bine de un an și jumatate. Reporterii Libertatea au vorbit cu mai multe asistente din spitalele din Romania, iar una dintre ele, din Deva, a povestit cum și-a ingropat trei oameni…

- MOLDOVA VECHE – Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche – I.T.P.F. Timisoara au depistat opt persoane din Afganistan, care au incercat sa intre in tara noastra din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile cu motor! In data…

- Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aeroportul Internațional Iași se menține in topul aeroporturilor regionale, situandu-se pe locul 3, dupa Cluj-Napoca și Timișoara. 69.242 de persoane au calatorit luna trecuta pe Aeroportul Iași, diferența fața de aeroportul…

- In aceasta saptamana, la Universitatea de Vest din Timișoara va avea loc deschiderea noului Centru de Studii Evreiesti si Israeliene, un eveniment ce se va desfașura in prezența conducerii UVT și a personalitaților invitate din partea Comunitații Evreilor din Romania. In cadrul evenimentului, comunitatea…

- In aceasta saptamana, la Universitatea de Vest din Timișoara va avea loc deschiderea noului Centru de Studii Evreiesti si Israeliene. Evenimentul se va desfașura in prezența conducerii UVT și a personalitaților invitate din partea Comunitații Evreilor din Romania, care va marca inițierea de noi perspective…

- Guvernul va subventiona o parte din gigacalorie, dar in baza unor principii de alocare clar stabilite, a anunțat prim-ministrul interimar, Florin Citu, la intalnirea in sistem videoconferinta cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Potrivit lui Cițu, nu se vor plati amenzi și nici restanțe.…

- Polițiștii și procurorii au descins, marți dimineața, la mai multe adrese din Timișoara și București, pentru capturarea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. Potrivit Poliției de Frontiera, incepand din luna iulie, au fost identificati un numar…