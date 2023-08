SIRAR isi extinde domeniul de activitate SIRAR isi extinde domeniul de activitate Succesul inregistrat in activitatea de consultanta pentru scrierea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, ne-a determinat sa ne canalizam resursele pe un sector complementar, recte consultanta in domeniul achizitiilor. Achizitiile publice constituie instrumentul de baza al investitiilor publice, stimuland cresterea economica si crearea de locuri de munca. constituie instrumentul de baza al investitiilor, stimuland cresterea economica si crearea de locuri de munca. Legislatia actuala a creat, fara echivoc, posibilitatea autoritatilor contractante de a colabora cu experti si consultant in achizitii publice. Astfel, specialistii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

