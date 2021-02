Sir Tom Moore, veteranul de razboi in varsta de 100 de ani a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19, anunțul fiind facut de familia sa. Veteranul celui de-al Doilea Razboi Mondial a lansat in primavara lui 2020 o strangere de fonduri pentru sistemul de sanatate din Marea Britanie, reușind sa adune peste 32 de milioane de lire sterline facand ture in fața casei lui, sprijinit de cadru. Sir Tom Moore a fost testat pozitiv cu COVID-19 și a fost transortat duminica la spital. Barbatul nu fusese vaccinat impotriva bolii, intrucat el se afla sub tratament pentru pneumonie. El a devenit cunoscut dupa…