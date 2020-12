Stiri pe aceeasi tema

- Sir Ian McKellen, in varsta de 81 de ani, starul filmelor „X-Men” si „The Lord of the Rings”, a fost vaccinat impotriva Covid-19 la Londra, potrivit news.ro.Actorul de teatru si film a declarat ca s-a simtit „euforic” sa fie vaccinat la Queen Mary's University Hospital din capitala. „Oricine…

- Primul roman vaccinat impotriva COVID-19. Un medic rezident care lucreaza in Marea Britanie a primit prima doza de vaccin impotriva infecției cu SARS CoV 2 și a povestit despre efectele adverse ale noul ser, relateaza Realitatea PLUS. Medicul descrie ca simte o ușoara durere locala in zona unde i-a…

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa.

- Eurocontrol: Traficul aerian in Europa va reveni la nivelul dinaintea pandemiei in 2024, in cel mai optimist scenariu Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul dinaintea declansarii pandemiei pana in 2024, in cel mai optimist scenariu al Eurocontrol - agentia care supervizeaza spatiul aerian…

- Mai multe studii publicate recent nu au putut decide cu privire la eficacitatea tocilizumab, un medicament care se spera sa lupte impotriva hiperinflamarii responsabile pentru cele mai grave cazuri de Covid-19 și sa reduca mortalitatea, potrivit AFP, preluata de Hotnews. Rezultatele a trei studii de…

- Toate statele membre ale Uniunii Europene vor avea acces la vaccinurile impotriva COVID-19 in același timp, in funcție de dimensiunea populației, a anunțat joi Comisia Europeana, intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului, pana la data de 11 octombrie, au fost depistate peste 4 milioane de cazuri…

- Programul de vaccinare Covid-19 din Regatul Unit va viza persoanele in varsta si cele cu profesii cu risc de infectare, dar nu intreaga populatie, a declarat persoana responsabila cu vaccinarea din guvernul britanic.