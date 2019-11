Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Julie Andrews a dezvaluit ca a avut nevoie de terapie dupa debutul ei de succes din filmul ''Mary Poppins'', relateaza vineri Press Association. Vedeta britanica a fost recompensata cu un premiu Oscar in 1965 pentru interpretarea personajului principal din "Mary…

- Cantaretul britanic Elton John a marturisit ca a urmat cu succes un tratament pentru cancer de prostata in urma cu doi ani, informeaza sambata Press Association. Muzicianul, in varsta de 72 de ani, a...

- Elton John, 72 de ani, a trecut printr-un cosmar in urma cu cateva luni și a fost internat la terapie intensiva dupa ce a contractat o boala care poate pune viața in pericol, iar medicii i-au spus ca mai are doar 24 de ore de trait, scrie antena3.ro. Elton John a facut dezvaluiri șocante in…

- Cantaretul britanic Elton John a marturisit ca a urmat cu succes un tratament pentru cancer de prostata in urma cu doi ani, informeaza sambata Press Association. Muzicianul, in varsta de 72 de ani, a fost diagnosticat in 2017, optand pentru tratament chirurgical si nu pentru chimioterapie…

- Mathew Knowles, tatal lui Beyonce, a dezvaluit ca sufera de cancer la san. Producatorul muzical spera ca, vorbind despre diagnosticul sau, va convinge mai mulți barbați sa mearga sa iși faca testul și sa vorbeasca deschis despre aceasta problema. Knowles, care a facut declarațiile in cadrul unui interviu…

- Sir Rod Stewart a dezvaluit ca s-a vindecat de cancer de prostata dupa doi ani in care a urmat in secret un tratament impotriva acestei afectiuni, relateaza luni Press Association. Cantaretul britanic in varsta de 74 de ani, diagnosticat in 2017 cu cancer in faza incipienta, a fost declarat…

- Binecunoscuta actrița Adriana Trandafir a dezvaluit ca a fost in moarte clinica la varsta de 33 de ani. Adriana Trandafir și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. Artista a dezvaluit ca a fost in moarte clinica la varsta de 33 de…

- Sir Paul McCartney a dezvaluit ca unul dintre nepotii sai a fost amenintat cu un cutit si jefuit, relateaza sambata Press Association. Fostul component al formatiei The Beatles a declarat ca hotii au luat telefonul nepotului sau in timpul incidentului petrecut recent in Londra. …