Șir de ilegalități descoperit de polițiștii care au oprit un motociclist în trafic Polițiștii Postului de Poliție Birda, au oprit pentru control vineri, in jurul orei 16:20, in localitatea Birda din județul Timiș, o motocicleta condusa de un barbat, in varsta de 26 de ani. „In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca motocicleta era neinmatriculata, iar barbatul nu deținea un permis de conducere corespunzator categoriei vehiculului pe […] Articolul Șir de ilegalitați descoperit de polițiștii care au oprit un motociclist in trafic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 6 ianuarie, in jurul orei 16:20, polițiștii Postului de Poliție Birda, au oprit pentru control in localitatea Birda, din județul Timiș, o motocicleta condusa de un barbat, in varsta de 26 de ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca motocicleta era neinmatriculata,…

- Mai multe infractiuni dintr-o lovitura, adunate de un tanar de 26 de ani, oprit la un banal control de rutina. In data de 6 ianuarie, in jurul orei 16:20, polițiștii Postului de Poliție Birda, au oprit pentru control in localitatea Birda, din județul Timiș, o motocicleta condusa de un barbat, in varsta…

- Ghinion pentru un tanar de 26 de ani, in Timiș. Acesta a fost prins de polițiști in trafic in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și furata. In plus, barbatul nu avea permis de conducere corespunzator categoriei vehiculului pe care il conducea.

- Caz bizar in Iași, acolo unde șofer lent a fost oprit in trafic de polițiști, dupa ce acesta a fost observat in trafic conducand cu viteza redusa, punand in pericol siguranța celorlalți șoferi. Așa cum bine știm, viteza peste limita maxima admisa poate genera mari probleme in trafic, dar in egala masura,…

- Polițiștii din Timiș fac verificari dupa ce au aparut imagini cu elevii care stau inghesuiți intr-un microbuz care trebuie sa-i duca acasa dupa ore. Aproape 100 de copii au fost inghesuiti in 3 microbuze scolare, scrie publicația locala Sursa de Vest. Polițiștii l-au oprit in trafic azi pe unul dintre…

- Polițiștii Postului de Poliție Manaștiur s-au sesizat din oficiu, la inceputul lunii septembrie, cu privire la savarșirea infracțiunilor de „furt”, „executarea sau folosirea de echipamente clandestine in scopul racordarii directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare,” de catre un…

- Un motociclist a fost ranit, sambata, dupa ce a fost acrosat de un autoturism, la iesirea din municipiul Vaslui spre Iasi, traficul in zona fiind blocat pe un sens de mers. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un tanar de 23 de ani din comuna sibinana Roșia a furat ieri noapte un Duster al poliției rutiere Sibiu iar mai apoi a oprit autovehicule in trafic, prezentandu-se drept polițist și incasand șpagi de la șoferi. ”La data de 21 octombrie 2022, in jurul orei 00.40, un tanar, in varsta de 23 de ani, […]…