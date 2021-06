Sir David Attenborough: Omenirea ar putea fi “pe punctul de a destabiliza întreaga planetă” Cunoscutul naturalist Sir David Attenborough a vorbit duminica pe tema schimbarilor climatice, in cadrul summitului G7, organizat la Cornwall, solicitand adoptarea celor mai importante decizii din istoria omenirii. In opinia sa, omenirea ar putea fi „pe punctul de a destabiliza intreaga planeta”. Potrivit BBC, schimbarile climatice duc la vreme extrema, anume ploi, inundatii, temperaturi prea ridicate sau chiar prea scazute. Toate acestea sunt efecte ale gazelor de sera, care descriu de fapt modul in care atmosfera Pamantului capteaza energia solara, iar poluarea provocata de mașini, avioane,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

