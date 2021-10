Stiri pe aceeasi tema

- Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a criticat decizia tehnicianului norvegian Ole Gunnar Solskjaer de a-l lasa pe banca de rezerve pe atacantul portughez Cristiano Ronaldo la meciul cu Everton (1-1), din etapa a 7-a a Premier League, afirmand ca "intotdeauna incepi…

- Manchester United a facut inca un pas greșit in Premier League și a remizat pe teren propriu, 1-1, cu Everton. Dupa 0-1 cu Aston Villa, United a pierdut din nou puncte, dupa ce nu a putut trece de Everton, in etapa a 7-a din Premier League. Trupa lui Ole Gunnar Solskjaer, cu Cristiano Ronaldo rezerva,…

- Richard Eckersley are o poveste mai mult decât interesanta. Fost fotbalist al academiei lui Manchester United, englezul a debutat în echipa mare în vremea în care Cristiano Ronaldo evolua și el pentru "diavoli". Ajuns acum vânzator de lapte, mijlocașul a povestit…

- Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Manchester United, formația pregatita de Ole Gunnar Solskjaer reușind o victorie dramatica pe terenul celor de la West Ham, scor 2-1.Benrahma a deschis scorul pentru gazdele londoneze (30), Cristiano Ronaldo a egalat în minutul 35, iar Lingard a închis…

- Khabib Nurmagomedov, fost luptator celebru în UFC și un bun prieten al lui Cristiano Ronaldo, a dezvaluit care este motivul real pentru care starul portughez a ales sa plece de la Juventus.Cristiano Ronaldo a ales Manchester United, în dauna rivalei City, la sfârșitul lunii…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a efectuat marti primul antrenament alaturi de noii sai colegi de la Manchester United, sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer, la centrul de pregatire de la Carrington, informeaza agentia EFE. Ronaldo, in varsta de 36 ani, s-a despartit in aceasta vara de Juventus Torino…

- Sir Alex Ferguson l-a sunat pe Cristiano Ronaldo și l-a convins sa semneze cu Manchester United! Fostul antrenor al lui United s-a implicat personal in transferul portughezului. Mutarea lui Ronaldo de la Juventus la Manchester a fost anunțata pe contul de Twitter al clubului englez. Cristiano…

- Echipa de fotbal Manchester United, vicecampioana Angliei in sezonul trecut, s-a impus fara drept de apel, cu scorul de 4-0, in fata formatiei Everton, in ultimul meci de pregatire in vederea noului sezon, disputat sambata pe stadionul Old Trafford, in fata a 55.000 de spectatori. United a inscris…