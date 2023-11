SIPEX: avans de 4% al cifrei de afaceri, susținut de vânzările din canalul B2B Ploiești, 13 noiembrie 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, a inregistrat o creștere de 4% a afacerilor in primele 9 luni din 2023 comparativ cu perioada similara din 2022. Cifra de afaceri a ajuns la 236 milioane de lei, susținuta de vanzarile din canalul B2B care au avansat cu 13%. Irinel Gheorghe, CEO al SIPEX: „Avem un istoric de afacere care a ramas profitabila in orice context, fie ca este un context… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, judetele cu cele mai mari salarii anul acesta au fost Bucuresti, cu o medie salariala neta de 5.000 de lei; Timis, cu 4.700 de lei; Cluj, cu 4.500 de lei; Ilfov, Iasi, Brasov si Sibiu cu 4.000 de lei. Alte judete in care salariul mediu net…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara este contributor net la economia Romaniei, prima suma de 290 milioane lei fiind rambursata la bugetul de stat din fonduri europene POIM (Programul Operational Infrastructura Mare), a declarat, pentru AGERPRES, presedintele ARF, Stefan Roseanu. “In contextul perioadei…

- AIC Trucks iși consolideaza poziția in Romania prin inaugurarea unui nou service Ford Trucks la Craiova, alaturi de partenerul local Ascet. Aceasta extindere subliniaza angajamentul Ford Trucks de a raspunde cerințelor tot mai mari ale economiei in plina expansiune a Romaniei. 1 de 5 AIC Trucks investește…

- Jeleuri, prajituri, drajeuri și mai nou vape-uri. In aceasta forma ajungeau, la tineri, substanțele cu efect psihoactiv. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ca polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate – Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au descins astazi, 19 septembrie, la…

- Eveniment 500.000 euro, furați de un grup infracțional organizat, prin fals informatic / Printre persoanele vatamate se numara și teleormaneni august 29, 2023 10:08 Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați și ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Galați, impreuna cu…

- Angajații din Ministerul Finanețelor și ANAF protesteaza luni. Este vorba despre cei din Covasna, Piatra Neamț, Buzau, Calarași, Focșani, Iași, Satu Mare, Vaslui, Targu Mureș, Ramnicu Valcea, Deva, Cluj, Slobozia, Craiova, Botoșani, Arad. Conform Sed Lex, aceștia sunt in fața instituțiilor.

- "Zapada de August / First Snow of Summer", lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi vazut in avanpremiera, in 21 de orase din tara, in cinematografele din reteaua Cinema City, de la ora 19.30, potrivit news.ro.Basmul underground austriac va inchide…

- Zapada de August / First Snow of Summer, lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi vazut in avanpremiera in 21 de orașe din țara, in cinematografele din rețeaua Cinema City, de la ora 19:30. Basmul underground austriac va inchide sezonul de vara…