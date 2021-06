Sînziana Iacob a născut. Ce nume deosebit a ales pentru fiul ei Sinziana Iacob a devenit mama pentru prima oara. Creatoarea de conținut a dat naștere unui fiu, iar micuțul poarta un nume foarte special. „In 2020, Dumnezeu a trimis la noi o Scanteie de Lumina Divina, Pura și Curata, ca o picatura de roua”, scria Sinziana la finalul anului trecut. Sinziana Iacob a nascut. Ce nume deosebit a ales pentru fiul ei „In Inima mea Cereasca e doar cantec, bucurie și recunoștința, mulțumind zilnic pentru așa o magnifica splendoare! In inima mea de Soare de 3 luni este cea mai mare sarbatoare! Te iubesc Alexandru Iacob! Sunt cea mai fericita pentru ca in aceasta calatorie,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Aurelian Temișan (49 de ani) și actrița Monica Davidescu (48 de ani) formeaza un cuplu de mai bine de 26 de ani. Perechea s-a logodit in vara anului 2000 și și-a oficializat relația in iunie 2006. Pe 3 iunie 2021, solistul a implinit 49, iar perechea a aniversat 21 de ani de la logodna și 15…

- In promo-ul ediției Survivor Romania din 3 iunie 2021, Elena Marin lanseaza ipoteza potrivit careia Zanni și Adelina ar forma un cuplu. Dupa unificarea celor doua echipe, Faimoși și Razboinici, concurenții au inceput sa se cunoasca mai bine. Printre cei care s-au apropiat in ultima perioada se numara…

- In toamna anului 2020, intre Lino Golden (23 de ani), Mario Fresh (22 de ani) și Alex Velea (37 de ani) s-a iscat un conflict. „Eu și Antonia am vazut in ei ambiție, talent și ne-am dorit ca acești copii sa reușeasca. (…) Le-am oferit exact ce-mi doream pentru mine in copilarie, sprijin, susținere.…

- Aida Parascan (39 de ani), caștigatoarea celui de-al doilea sezon Master Chef, a pierdut a patra sarcina in luna a cincea. Dupa ce medicul care ii supraveghea sarcina a refuzat sa-i faca ecografia la ultimul control, Aida a apelat la alt doctor. Aida Parascan, aduce acuze medicului care i-a supravegheat…

- Dani Oțil (40 de ani) și iubita lui, modelul Gabriela Prisacariu (28 de ani), s-au casatorit sambata, 15 mai 2021. Dupa nunta de poveste, modelul a vorbit despre viața alaturi de prezentatorul TV, dar și despre fericitul eveniment. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au anunțat ca s-au logodit la inceputul…

- Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a postat pe contulde socializare un mesaj, in care dezvaluie faptul ca nu se afla deloc intr-ostare buna, dupa divorțul de vedeta TV.„Indiferent de cum ma simt și cat de depresiv sunt, soarele va straluci dimineața, iar pe timpul nopții luna va fi acolo. Vei…

- Alina Laufer a nascut prematur luni, 15 februarie 2021. Vedeta mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alaturi de Ilan Laufer, actualul ei partener de viața, Alina a devenit mama de gemeni, fetița și baiețel. Timp de aproape 6 saptamani, Alina și gemenii au…

- Danielle Fishel (40 de ani) este insarcinata cu al doilea copil. Actrița a facut anunțul in mediul online miercuri, 5 mai 2021, in ziua in care a implinit 40 de ani. Danielle și soțul ei, Jensen Karp (41 de ani), mai au impreuna un fiu, Adler Lawrence, nascut prematur in vara anului 2019. Actrița Danielle…