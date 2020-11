Sinucigaş salvat de un poliţist aflat în trecere Ieseanul care a vrut sa se sinucida are 76 de ani si, recent, a suferit o interventie chirurgicala la colon. Potrivit unor surse medicale, el are si probleme psihice. Marti seara, in jurul orei 22.30, bolnavul a mers in zona lacului de acumulare CUG si, dupa ce a ezitat cateva minute, s-a dezbracat si s-a aruncat in apa, in tentativa de a-si pune capat zilelor. In acel moment, prin zona trecerea cu masina personala un politist de la Serviciu de Investigatii Cr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

