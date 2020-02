Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta TV, Caroline Flack, fosta gazda a emisiunii „Insula iubirii", a fost descoperita decedata in locuinta sa din Londra. Un avocat al familiei vedetei a confirmat ca Flack s-a sinucis, potrivit Associated Press.Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost scos la vanzare…

- Prezentatoarea TV Caroline Flack, cunoscuta in Marea Britanie in special pentru emisiunile „X Factor”, „Insula Iubirii” (en. Love Island) sau „I’m a Celebrity…. Get Me Out of Here NOW!”, a fost...

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca nu este suficient timp pentru a negocia viitoarele relații intre Marea Britanie și Blocul comunitar pana la sfarșitul anului, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Ursula von der Leyen a declarat…

- Big Ben, celebrul clopot din turnul nordic al Palatului Westminster din Londra, va rasuna din nou la miezul noptii de Revelion, marcand astfel pentru prima data intrarea intr-un nou an dupa ce noua sa infatisare a fost dezvaluita publicului larg in luna martie, la jumatatea unor ample lucrari de restaurare…

- Camera de Moda din Italia și Consiliul pentru Moda din Marea Britanie au semnat un acord pentru a reloca o parte din prezentarile din cadrul Saptamanii modei de la Londra (14 - 18 februarie) la evenimentul similar organizat la Milano in ianuarie, potrivit Reuters.Astfel, Saptamana modei de…

- Rezultatele alegerilor din Marea Britanie sunt "pozitive" pe termen scurt, deoarece elimina incertitudinile privind procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, a afirmat vineri Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters, preluata de Agepres.Vineri,…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Presedintia Statelor Unite a condamnat, vineri seara, atacul comis in centrul orasului Londra, anuntand sustinere pentru Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit MEDIAFAX."Presedintele Donald Trump a fost informat despre atacul comis pe Podul Londrei si monitorizeaza situatia",…