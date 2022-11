Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Smeurișului din Timișoara, o persoana s-ar fi aruncat de la etaj. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confira, fiind vorba de un barbat, in varsta de 58 de ani, care s-a aruncat de la etajul…

- Un barbat din Timișoara s-a sinucis, joi dimineața, in timp ce soția sa se afla la baie. Barbatul de 58 de ani a sarit de la etajul doi al blocului, scrie opiniatimisoarei.ro . Dupa ce s-a intors din camera și nu l-a putut gasi, soția s-a uitat pe geam și l-a vazut prabușit langa bloc. Femeia a sunat…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrazi A1 Deva – Nadlac au fost sesizați prin apel 112, astazi, cu privire la faptul ca pe autostrada A1, sens de mers Timișoara – Margina s-a produs un accident de circulație. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 57 de ani, a…

- Sinucidere șocanta in Timișoara, in prag de penurie de electricitate și caldura. Un barbat a ales sa iși puna capat zilelor spanzurandu-se de un calorifer. Alerta s-a dat prin 112, iar polițiștii ajunși la fața locului nu au putut decat sa constate decesul. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O tragedie fara margini a avut loc, in urma cu cateva ore, in București, acolo unde un barbat de 40 de ani, a ales sa-și ia viața dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul patru al unui bloc. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje medicale, dar din pacate, a fost declarat […] The post Un barbat…

- Caz șocant in SUA, unde actor si sotia sa s-au aruncat unul dupa altul de la etajul sase al unei cladiri, lasand in urma lor doi copii orfani de ambii parinti. Florind Belliu, 35 de ani, si sotia sa, Ornela Shehi, 28 de ani, au fost gasiti, sambata, in jurul orei 9.15 minute, in curtea din spate a cladirii…