Sinucidere șocantă la Craiova: O avocată și-a pus capăt zilelor în timp ce era într-o vizită la prieteni O avocata din Craiova s-a sinucis luni, 2 mai, in timp ce era intr-o vizita la niste prieteni. Femeia, in varsta de 35 de ani, mersese impreuna cu iubitul sau intr-o vizita, sa vada cum isi renovasera niste prieteni apartamentul dintr-un bloc. Stabiliti de cativa ani in strainatate, cei doi venisera in tara sa petreaca sarbatorile. Au decis sa mearga in vizita la niste prieteni sa vada cum isi renovasera casa. Fara sa o vada nimeni, femeia a iesit din apartament si s-a aruncat in gol de la etajul 4, pe casa scarii.Cei prezenti au sunat imediat la 112. Un echipaj SMURD a ajuns la fata locului,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O avocata, fiica unui fost procuror din Craiova, s-a sinucis in timp ce era intr-o vizita la niste prieteni.Femeia, in varsta de 35 de ani, mersese impreuna cu iubitul sau sa vada cum isi renovasera niste prieteni apartamentul. Craioveanca se mutase de cativa ani in strainatate.Tragedia a avut loc in…

- Marti, in jurul orei 09:10, polițiștii orașului Gataia, au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat de 59 de ani și o femeie de 53 de ani, din satul Sculia, au fost gasiți decedați la locuința de domiciliu. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, cei doi…

- Doua persoane au fost ranite aseara, in urma coliziunii dintre doua autovehicule pe pe DN 65 – E574, in afara municipiului Craiova. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul ca, in eveniment au fost implicate doua autoturisme, conduse de un tanar de 23 de ani, din județul Olt…

- O femeie, de 30 de ani, din Sibiu, a fost ranita aseara intr-un accident petrecut la intersecția DN 65 – E 574 cu DJ 677, intre localitațile Slatina și Ganeasa. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, aceștia au constatat faptul ca in eveniment…

- Colegii lui se feresc sa vorbeasca despre acest subiect rusinos. Asta cu atat mai mult cu cat este vorba despre unul dintre acei politisti care umbla in civil, mereu ascunsi, elita filajelor. A fost prins in mod banal, ca orice "gainar", de catre paznici, care au chemat politia. Omul este familist,…

- Un craiovean a facut din curtea unui liceu din Craiova o groapa de gunoi in miniatura. Barbatul, care avea proprietatea in imediata vecinatate a scolii, obisnuia sa arunce periodic gunoiul peste gard, in incinta unitatii de invatamant. Acesta a aruncat aici atat gunoi menajer, dar si aparatura electrocasnica…

- Facturile uriașe la gaze și energie au facut multe victime in aceasta iarna. Din pacate, mulți oameni saraci au intrat in depresie din cauza imposibilitații de a-și achita datoriile. Astfel ca, o parte dintre aceștia au recurs la un gest sinucigaș, fara a se gandi la consencințele iremediabile. Acesta…

- Polițiștii doljeni au fost chemați, duminica, pentru a aplana conflictul dintre un taximetrist și clientul acestuia, un tanar de 17 ani. Tanarul a fost agresat de șofer, dupa ce a calatorit de la Caracal la Craiova, iar la destinatie a refuzat sa achite cursa, potrivit publicației locale Gazeta de Sud.…