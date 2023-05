Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini intr o familie din Timis Un barbat de doar 30 de ani a fost gasit mort dupa ce s ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare detinuta legal.A fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa., a transmis IPJ Timis.Oficial de la IPJ Timis La…

- Clipe de coșmar pentru o familie din Timiș, dupa ce un barbat a decis sa iși ia viața intr-un mod extrem de brutal. Acesta s-a impușcat in cap cu arma de vanatoare pe care o deținea legal. Poliția a fost alertata prin 112 și a mers la fața locului sa faca verificari.Iata ce spun oamenii legii…

- Drama in aceasta dimineața in localitatea timișeana Sanandrei, la cațiva kilometri de Timișoara. Un apel la 112 a anunțat ca un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit mort in propria locuința, in jurul orei 10:00. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei s-au deplasat la fața locului și au constatat…

- Un barbat a fost injunghiat mortal in fața unui Starbucks dupa ce a rugat un barbat sa se abțina de la a fuma in apropierea copilului sau de trei ani, scrie dailystar.co.uk.Paul Schmidt, in varsta de 37 de ani, din Canada, și fiica sa Erica așteptau duminica in fața cafenelei din Vancouver, in timp…

- Un minor a fost lovit ieri pe o strada din localitatea Seceani, județul Timiș, de catre un barbat. Incidentul a fost filmat iar tatal baiatului a alertat poliția. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au intervenit ieri, in jurul orei 18, dupa apelul la 112 de la tatal minorului in varsta de 15 ani.…

- Un barbat a avut parte de un sfarșit tragic in aceasta dimineața, in Timișoara. Pietonul a incercat sa il prinda din mers, insa a sfarșit sub roțile lui. Polițiștii au deschis o ancheta de ucidere din culpa. Tot momentul a fost filmat.

- Un barbat din Reteag – cercetat pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uzul de arma fara drept și uciderea animalelor cu intenție fara drept – a fost reținut de polițiști. La data de 14 martie, in urma unor investigații efectuate, polițiștii…

- Actrița și modelul Madalina Ghenea se bucura de un succes fulminant peste hotare. Dar, cu toate acestea, romanca nu este scutita de situațiile neplacute care vin odata cu faima, precum criticile oamenilor sau fanii obsedați.