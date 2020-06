Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi au demarat o ancheta dupa ce un barbat in varsta de 41 de ani a fost gasit injunghiat in cartierul Pacurari.Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul era depresiv si si-ar fi infipt un cutit in zona inimii. Scena…

- Au fost scene șocante in Oradea, in acesta dimineața. Un barbat de 42 de ani s-a aruncat de la etajul șase al Spitalului Județean de Urgența din Oradea, unde era internat. El a murit pe loc, iar din datele furnizate de Poliție reiese ca se afla in sevraj, pentru ca nu a consumat alcool mai multe…

- Un barbat din Lugoj si-a pierdut viata, vineri la amiaza, dupa ce a plonjat in gol de la etajul 4 al unui bloc. Nenorocirea s-a petrecut in cartierul Cotu Mic. Politistii si echipajele de salvare au fost solicitate sa intervina pentru ca un barbat se manifesta ciudat, cel mai probabil in urma unei depresii.…

- Sinucidere șocanta, vineri, la Lugoj. Un barbat de 38 de ani s-a aruncat de la etajul patru, din aceeași camera in care era și fiul sau. Polițiștii și cei de la ambulanța il așteptau in apartament pentru a-l duce la spital.

- Femeia care a recurs la gestul extrem avea 45 de ani si era din localitatea Lovrin. Fusese diagnosticata cu cancer la creier si nu a suportat gandul suferintelor ce aveau sa urmeze, scrie Opinia Timisoarei. Era internata de doar doua zile la Spitalul Judetean Timisoara, fiind singura intr-un…

- Din spusele martorilor, un barbat s-a apropiat de linia de cale ferata si s-a aruncat in fata trenului care intra in Gara Buftea. Medicii chemati de urgenta au fost nevoiti sa constate decesul victimei. Din primele informatii, barbatul calcat de tren are aproape 68 de ani. La…

- Ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, a venit cu un mesaj de mulțumire adresat medicilor romani, care au venit in R. Moldova, pentru a lupta impotriva noului coronavirus. „Uneori cuvintul MULȚUMESC nu poate reda toata recunoștința și aprecierea pentru gestul, implicarea,…

- Polițiștii din Suceava au dus mancare pentru 40 de papagali, porumbei și un caine, la un barbat aflat in carantina dupa ce s-a intors din Italia.Potrivit reprezentanților IPJ Suceava, un barbat a venit din Italia impreuna cu animalele de care are grija: un caine și aproximativ 40 de papagali…