Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 61 de ani, din localitatea Horia, a fost gasit spanzurat in gradina locuintei sale.Tragedia pare trasa la indigo. Un alt barbat in varsta de 51 de ani, din sat Dunareni, localitatea Aliman,…

- O tanara romanca a fost ucisa cu bestialitate, in Belgia.(Reduceri mari la jocuri PC) Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania.(CITEȘTE ȘI: ACCIDENT TRAGIC IN BUFTEA! UN ȘOFER BEAT A INTRAT PE CONTRASENS. COPIII LUI AU FOST PROIECTAȚI PRIN PARBRIZ, IAR UNUL A…

- Tragedie fara margini, in localitatea Temeșești din Arad, acolo unde o tanara de 19 ani a decis sa-si ia viata, spanzurandu-se cu o funie. Socanta descoperire a fost facuta chiar de mama sa.

- Un barbat din Gorj a ramas șocat in momentul in care a gasit oase umane in baia sa. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de dolari lunar) Osemintele se aflau chiar sub cada. Barbatul și-a cumparat garsoniera in urma cu cateva luni și avea in plan sa o renoveze. […] The post Descoperire…

- De Sfintele Sarbatori Pascale, Dan Negru a acceptat sa ofere un interviu cu totul și cu totul diferit de cele de pana acum. Celebrul prezentator TV a vorbit in fața camerelor de filmat despre anumite episoase din viața lui care i-au marcat atat cariera, dar mai ales viața persoanala. La un moment dat,…

- Octavian Hoandra a transmis mai multe critici la adresa lui Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Toate acestea au pornit dupa ce, recent, cunoscutul medic a spus in cadrul unui interviu ca trebuie oprita promovarea țigarilor electronice, pe care le-a numit: „noi aparate ale…

- Un deținut a fost gasit spanzurat in celula, la Penitenciarul Targu Jiu, sambata dimineața. Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Andrei Lazar, barbatul avea 34 de ani si era…

- Mama unui copil de 12 ani care s-a sinucis a distribuit o fotografie cu cel care și-a luat viața, in sicriu, și a transmis și un mesaj. Copilul s-ar fi spanzurat pentru ca a fost agresat de colegii lui. Mama indurerata trage, astfel, un semnal de alarma. Andrew Michael Leach s-a sinucis prin spanzurare…