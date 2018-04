Sinucidere oprită de şoferi de TIR Evenimentul cu final fericit s-a intamplat in statul Michigan din SUA. Oamenii legii au declarat ca poliția americana ii antreneaza pe șoferii de TIR sa reacționeze in acest fel in cazul in care vad un sinucigaș, inca niciodata nu s-a intamplat sa raspunda la apel atat de mulți șoferi la un loc. "Este o practica pe care o aplicam atunci cand vedem un sinucigaș. O facem de fiecare data și incercam sa micșoram distanța cu solul daca cine dorește sa sara", a marturisit un șofer prezent la fața locului. Din fericire, barbatul a renunțat la idee și a plecat de pe pod primind mai apoi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

