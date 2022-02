Sinucidere oprită de poliție Ieri seara, o femeie insarcinata din Slobozia a vrut sa se arunce de pe un pod. In varsta de 23 de ani și avand cinci luni de sarcina, ea a decis, in urma unor discuții in familie, sa-și puna capat zilelor. A ales ca loc pentru asta podul de peste raul Ialomița. N-a facut un secret din asta și, cand a plecat de acasa spre pod, a spus unde se duce. Soacra femeii a anunțat imediat poliția. Și, o echipa de la ordine și siguranța publica s-a deplasat repede la fața locului. Tanara se urcase pe marginea podului se pregatea sa sara. Din fericire, polițiștii au fost convingatori, au spus cuvintele care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a fost demarata la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, dupa ce un pacient din sectia Psihiatrie Acuti a decedat, duminica, in baie. Pacientul a fost descoperit atarnat de manerul unui geam de la toaleta. „In seara zilei de 12.02.2022, dupa ce a fost prezentat la Unitatea de Primiri Urgente,…

- O tanara, de 23 de ani, insarcinata in cinci luni, a fost salvata de la sinucidere de politistii de ordine si siguranta publica din Slobozia, in momentul in care voia sa se arunce de pe podul rutier care traverseaza raul Ialomita, informeaza News.ro . Conform IPJ Ialomita, apelul la 112 a venit vineri…

- O tanara de 23 de ani, insarcinata in cinci luni, a fost salvata de la sinucidere de politistii de ordine si siguranta publica din Slobozia, in momentul in care voia sa se arunce de pe podul rutier care traverseaza raul Ialomita, informeaza sambata IPJ Ialomita. "Apelul a venit seara trecuta,…

- In urma coliziunii dintre un autoturism și un camion au rezultat trei victime incarcerate, ocupanții autoturismului.Salvatorii au extras cele trei victime, doua au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, iar șoferul, un barbat in varsta de 31 de ani,…

- In urma coliziunii dintre un autoturism și un camion au rezultat trei victime incarcerate, ocupanții autoturismului.Salvatorii au extras cele trei victime, doua au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, iar șoferul, un barbat in varsta de 31 de ani,…

- In lupta cu pandemia de COVID-19, Spitalul Județean de Urgența Slobozia a tratat cele mai grave cazuri de boala. Una dintre pacientele care a fost internata pe Secția ATI-COVID a celui mai mare spital din județul Ialomița le mulțumește public medicilor, asistentelor și infirmierelor care i-au acordat…

- Potrivit IPJ Ialomița, vineri seara, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul ca in orașul Cazanești s-a produs un accident de circulație, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.In urma verificarilor efectuate a reieșit ca, in timp ce o femeie, in varsta…

- Un raport al Avocatului Poporului evidențiaza incapacitatea județului Ialomița de a oferi asistența medicala copiilor diagnosticați cu probleme psihice. In județul nostru nu exista medici specialiști in Pediatrie Psihiatrica sau cabinete specializate unde copiii cu astfel de probleme sa beneficieze…