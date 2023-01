Stiri pe aceeasi tema

- Sinucidere ciudata in Capitala. Un tanar de 35 de ani s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 25 al unui turn din București. Potrivit unor surse judiciare, acesta a luat singur masa la un restaurant din cadrul complexului Ana Tower, apoi a ieșit pe terasa și nu s-a mai intors. Barbatul a murit pe…

- Articolul Tentativa de sinucidere la Spitalul Județean Buzau. Un pacient s-a aruncat de la etajul patru se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un incident grav s-a produs sambata, 19 noiembrie 2022, la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Un pacient in varsta de 47 de ani, internat in secția Medicina…

- Descoperire macabra in sectorul 6 al Capitalei, dupa ce mai mulți tineri au gasit cadavrul unui barbat aruncat la ghena. Martorii au solicitat imediat intevenția Poliției, iar ulterior, mai multe echipaje s-au prezentat la fața locului. Al cui este trupul neinsuflețit și cum a ajuns acolo? Cine este…

- Un accident, in care au fost implicate patru masini, a dat peste cap traficul rutier din centrul Capitalei. S-a intamplat marti, in jurul orei 11, la intersectia strazilor Bucuresti si Serghei Lazo. Din fericire, nu sunt victime.

- Doi polițiști au ajuns la spital, dupa ce autospeciala in care erau a fost lovita in plin de o alta mașina, in nordul Capitalei. Linia 5 de tramvai este blocata, pe șoseaua Barbu Vacarescu.

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Smeurișului din Timișoara, o persoana s-ar fi aruncat de la etaj. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confira, fiind vorba de un barbat, in varsta de 58 de ani, care s-a aruncat de la etajul…

