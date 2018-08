Stiri pe aceeasi tema

- « Buna dimineata prieteni! Este ora 02.48 a.m.Am ajuns la hotel. Tara aceasta este confiscata de niste borfasi,iar niste romani slabi carora acesti borfasi le-a promis diverse avantaje ii sustin! Am venit la Bucuresti cu gandul sa aratam ce borfasi conduc aceasta tara! Am parcurs sute de km de la Iasi…

- Doua puștoaice din județul Giurgiu au pus la cale un plan sinistru, pe care au vrut sa-l puna in aplicare intr-o stație de metrou din Capitala. Polițiștii au reușit sa intervina in ultima clipa și sa evite, astfel, o tragedie cum nu a mai avut loc, niciodata, in Romania. Potrivit unor surse judiciare,…

- Raed Arafat s-a aflat, vineri, la Iasi, unde a participat la o ceremonie in cadrul careia SMURD Iasi a primit doua motociclete pentru interventiile in caz de urgenta, el precizand ca acest concept este folosit cu succes in alte tari. "Vorbim de un concept pe care il introducem in orasele mari.…

- In ultima saptamana, au fost raportate inca 105 cazuri nou confirmate de rujeola in 12 judete si in Capitala, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 14.701, din care 59 de decese. In perioada 9-13…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) informeaza ca intrarile in București s-au aglomerat, dar circulația nu e blocata. In schimb, traficul in Piața Victoriei e blocat de mitingul PSD. Manifestanții vin in Capitala cu trenuri, microbuze, autocare și mașini, dar polițiștii acționeaza, in continuare,…