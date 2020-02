Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a precizat joi ca, in momentul in care premierul Ludovic Orban va decide, ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate, adoptata de Guvern saptamana trecuta, va fi trimisa spre publicare la Monitorul Oficial. "In momentul…

- Ordonanța de Urgenta pentru alegerile anticipate, adoptata de Guvern in ultima sedinta inainte sa fie demis de Parlament, are toate avizele necesare publicarii in Monitorul Oficial dar ii lipsește OK-ul prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat joi, la Palatul Victoria, seful cancelariei premierului,…

- UDMR ia în calcul sa se adreseze Avocatului Poporului pentru a-i cere sa atace la CCR ordonanta de urgenta referitoare la modificarea sistemului electoral.„O astfel de schimbare de sistem, fara dezbatere, fara logica necesara pentru a construi un sistem, nu se poate accepta. Ramâne…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca ordonantele de urgenta adoptate de Guvern marti, cu o zi inainte de a fi demis prin motiune de cenzura, vor fi publicate in Monitorul Oficial, precizand ca au transmise spre avizare la Consiliul Economic si Social (CES) toate proiectele de OUG. "Noi am…

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat, joi, liberalul Ionel Danca.''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ.”Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, luni, ca Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care sa permita intrarea in vigoare a prevederilor cuprinse in proiectul de lege care corecta unele prevederi din OUG 114 si pe care Executivul si-a asumat raspunderea. Printre acestea…

- Ordonanta de Urgenta 114/2018, aprobata la finalul anului trecut, a modificat radical activitatea in sectorul energetic, introducand noi taxe, plafonand preturi sau reglementand din nou piete liberalizate, lucruri care au determinat Romania sa devina importator net de electricitate, din exportator,…