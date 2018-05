Un constantean in Infernul Nordului“: Tanarul ciclist Mihnea Harasim, rezultat excelent in cursa Mini Paris - Roubaix

Rutierul constantean Mihnea Harasim a participat cu succes la sectiunea Under 15 a celebrei curse Paris Roubaix. In varsta de 14 ani, Mihnea in grupul de ciclisti… [citeste mai departe]