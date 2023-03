Stiri pe aceeasi tema

- In toata legislația Republicii Moldova, sintagma „limba romana” va lua locul „limbii moldovenești”. Vor fi inlocuite și sintagmele „limba oficiala”, „limba de stat” și „limba materna”. Un proiect care prevede acest lucru a fost votat in prima lectura, in cadrul ședinței plenare de astazi.

- Parlamentul s-a convocat in prima ședința plenara din sesiunea de primavara 2023. Deputații au examinat, in prima lectura, proiectul de lege prin care se reglementeaza serviciile de finanțare participativa, precum și inițiativa legislativa care prevede modificarea condițiilor de stabilire și acordare…

