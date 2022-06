Stiri pe aceeasi tema

- Noile geamanduri au ajuns pe litoralul romanesc. Acestea sunt din partea Fundatiei SMURD si au rolul de a speria turistii care se vor avanta in Marea Neagra atunci cand vremea nu va permite. Geamandurile noi au luat deja locul celor vechi pe anumite portiuni. Multi dintre salvamari nu sunt de acord…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat azi, intr-o conferinta de presa, ca exercitiul international de simulare a unei explozii urmata de scurgeri de gaze periculoase in atmosfera, organizat de catre EU MODEX pe parcursul a 5 zile, la combinatul Azomures din Targu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a postat pe Facebook imagini de la o operațiune de salvare a doi copii care au cazut intr-o rapa și a adus noi argumente in sprijinul ideii ca SMURD, structura dezvoltata de el, nu trebuie sa ajunga la Ministerul Sanatații. „Acest caz face…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, a anunțat joi, 28 aprilie, ca dupa șase luni de "coșmar" a caștigat un proces impotriva Direcției Naționale Anticorupție care il acuza de "abuz in serviciu". "Astazi dimineața, dupa mai multe infațișari și amanari, am aflat vestea ca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca s-a infectat cu SARS-CoV-2. „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am iesit COVID pozitiv”, a afirmat el, mentionand ca in prezent are simptome usoare. Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat vineri, la Timisoara, operationalizarea celei de-a doua masini de terapie intensiva din municipiu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sute de elevi din 29 de clase de la 15 scoli din judetul Prahova participa la cursuri de prim-ajutor organizate in cadrul unui parteneriat intre autoritati publice si o companie privata care asigura finantarea, potrivit news.ro. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…

- Alexandru Rafila vrea sa-i ia lui Raed Arafat SMURD, ambulanța și UPU-urile. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca recunoaste public toate meritele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spunand ca a facut o treaba foarte buna in organizarea serviciilor…