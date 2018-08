Stiri pe aceeasi tema

- O comunitate intreaga din Mehedinți e in stare de șoc! Și asta dupa ce s-a descoperit ca un barbat locuia in casa cu tatal mort de un an. Acesta a decis sa ascunda faptul ca parintele sau a decedat și sa nu-l inmormanteze ca sa poata sa ii incaseze pensia in continuare. Totul a ieșit […] The post Un…

- Un barbat de 69 de ani traia, cel mai probabil, inca din toamna anului trecut cu cadavrul tatalui sau in casa, doar ca sa-i ia pensia de 900 de lei. Sunt luni bune de cand nimeni nu l-a mai vazut pe batran si nimic nu ar fi iesit la iveala, daca postasul, care i-a adus pensia batranului nu refuza sa…

- Situație mai rar intalnita intr-un sat din Mehedinți, unde un batran de 69 de ani este acuzat ca a stat aproape un an de zile cu tatal sau mort in casa doar pentru a-i incasa pensia de 900 de lei. Poștașul a fost c...

- Cunoscutul interpret de muzica usoara Ilie Micolov a murit, sambata dupa-amiaza, in locuinta sa din Oglinzi, judetul Neamt. O verisoara a artistului a declarat ca acesta suferea de o boala incurabila. Ilie Micolov a pierdut lupta cu moartea, lasand in urma o poveste trista, emotionanta, care i-a…

- Imagini revoltatoare intr-un parculeț de langa centrul municipiului Brașov! O fata de 18 ani a fost bruscata și lovita de un barbat de aproximativ 60 de ani. Victima este fiica fostului senator de Brașov, Sebastian Grapa Totul s-a intamplat in parcul de langa Casa Armatei in centrul Brasovului. Fata…

- Un barbat din Rusia și-a ucis prietenul cel mai bun, mai mare cu trei ani decat el, iar apoi a plecat cu treaba intr-un alt oraș. S-a intors dupa doua saptamani, iar polițiștilor le-a declarat ca a comis crima din cauza baturii. Potrivit LifeNews, se pare ca barbatul a uitat ce s-a intamplat si abia…