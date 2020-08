Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe familii stramutate acum 11 ani, de la Ocnele Mari in cartierul Cazanești, stau in case fara acte de proprietate, asta susține actualul prefect al județului Valcea, potrivit romania-actualitati.ro.In tot acest timp, oamenii platesc taxe și impozite pentru terenurile și casele din…

- Aflata in plina campanie electorala, Roxana Florentina Țurcanu, candidata ALDE inscrisa in cursa pentru Primaria municipiului Botoșani, a intreprins luni o vizita de lucru in cartierul Tulbureni, pentru a prelua problemele pe care le intampina cetațenii din zona.

- Sambata seara, mai mulți localnici au cerut socoteala conducerii primariei Filipeștii de Targ pentru ca nu aveau apa. La fața locului a ajuns și viceprimarul comunei, Vasile Giurea, care, pe fondul disputelor verbale, a devenit violent. Citeste si: USR arata cu degetul spre liberali: Doar in…

- Directoarea DSP București, Oana Nicolescu, a explicat luni, la Antena 3, ca serviciul 112 este de vina pentru ca nu a trimis un doctor acasa la familia din București aflata in izolare și care sta cu un mort in casa, acesta fiind primul pas spre rezolvarea problemei.„Trebuie sa i se elibebereze…

- Veteranii care au protestat joi in fața Parlamentului vor depune o plingere la Procuratura Generala, in legatura cu acțiunele polițiștilor in timpul manifestației. Combatanții susțin ca au fost bruscați și provocați de oamenii legii. Declarația a fost facuta de Constantin Covrig, veteranul raboiului…

- Am revenit pentru a face plata, chiar daca am pierdut reducerea de 10%. In speranța ca voi avea loc pentru cnp(problema nerezolvata acum doua zile), incep metodic disecarea site-ului de plați. Practic, site-ul este inutilizabil datorita lipsei campului necesar introducerii cnp. In schimb am descoperit…

- Constructorul auto Tesla a ajuns sa valoreze pe bursa 176 mld. dolari, in vreme ce General Motors, Ford și Chrysler, cei mai mari trei producatori auto americani ”cu tradiție”, sunt evaluați de investitori la doar 96 mld. dolari.

- Situație șocanta in Campulung Moldovenesc! Un tanar a fost nevoit sa-și dezgroape tatal dupa ce a primit vestea ca cei de la morga au incurcat cadavrele, iar trupul parintelui sau a ajuns la alta familie!