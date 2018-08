Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 29 august, incepand cu ora 10.30, TVR International, TVR Moldova, TVR3 si TVR Iasi vor transmite in direct Ceremonia de deschidere a Congresului din Aula Magna a Universitatii „Al.I.Cuza" Iasi, la care vor lua parte sute de specialisti in domeniu din Romania, dar si din strainatate. De la…

- Mariana Alexandru, unul dintre cei mai respectati procurori din Romania, a fost 'executata' in 2014, chiar in timp ce instrumenta dosarul Gala Bute. Dovada apare abia dupa patru ani si releva poate unul dintre cele mai grave abuzuri din istoria DNA. Mariana Alexandru ocupa, din data de 26…

- Fabrica de hartie Letea din Bacau isi va scoate la vanzare, in toamna, ultimele cladiri, terenuri si masini, dar pretul de pornire nu a fost inca stabilit si nici data la care va avea loc licitatia, a anuntat, joi, lichidatorul judiciar Sierra Quadrant.Este una dintre cele mai vechi intreprinderi…

- In anul Centenarului, istoria fabricii se imbina poate cel mai bine cu istoria Romaniei, una zbuciumata, cu suisuri si coborasuri. Din cenusa fabricii simbol pentru economia Moldovei au mai ramas cateva terenuri si cladiri, care pot aduce renasterea unui business intrat in istorie, conform unui comunicat…

- V. Stoica Momente impresionante, ieri, in orașul prahovean Azuga, la dezvelirea (pentru a doua oara) bustului generalului Gheorghe Garoescu, comandantul mitraliorilor care le-au ținut piept inamicilor nemți, in zona Vaii Prahovei, in Primul Razboi Mondial. La evenimentul desfașurat in fața Bisericii…

- Specie emblematica pentru conservarea naturii din Romania, capra neagra (Rupicapra rupicapra) a inregistrat in cateva masive montane un regres puternic, cauzat, in mare parte, de degradarea habitatelor naturale prin supra - pașunat și vanarea excesiva. In ultimii…

- Campioana la Roland Garros, Simona Halep se afla la saptamana cu numarul 32 pe primul loc in clasamentul mondial, avand un avans de 1.225 de puncte fața de daneza Caroline Wozniacki, ocupanta poziției a doua. Mihaela Buzarnescu a urcat pe locul 30 (cea mai buna clasare a carierei), dupa ce a ajuns pana…

- La varsta de 15 ani reușește sa iși imparta timpul intre școala și muzica. Buzoianul Andrei Sava are performanțe in ambele domenii: canta la chitara in trupa Biancai Mihai, fata care a cucerit Romania cu prestația de la „Romanii au talent”, și a terminat gimnaziul cu 10 pe linie la cel mai titrat liceu…